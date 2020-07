Francia, tre calciatori del Lille positivi al coronavirus

Nuovi casi di coronavirus in Ligue 1. Tre calciatori del Lille sono risultati positivi al Covid-19. Jonathan Bamba, Jonathan Ikoné e Renato Sanches hanno contratto il virus mentre erano in vacanza quindi non sono entrati in contatto con nessun membro della squadra. Lo ha annunciato l’allenatore del Lille Christophe Galtier. Il club effettuerà nuovi controlli nei prossimi giorni. Il campionato francese si è fermato dopo il lockdown ma la squadra aveva già ripreso con le amichevoli, la prima vinta contro il Mouscron.