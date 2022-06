Francia, Zidane svela la mossa: "Con i bleus non è finita"

Domani Zinedine Zidane compierà 50 anni e per l'occasione L'Equipe farà uscire un numero speciale. Non solo, come riporta Tuttomercatoweb.com, il noto quotidiano sportivo francese cede per un giorno persino il nome della testata in onore di Zidane, uno dei calciatori più grandi della storia del paese, A tal proposito, il titolo è il virgolettato dell'intervista che il protagonista della vittoria del Mondiale nel 1998 ha concesso al quotidiano: "Con i bleus non è finita". La dichiarazione è sicuramente una rivelazione di quel che ne sarà del suo futuro: sarà lui il prossimo commissario tecnico andando a prendere così il posto di Didier Deschamps dopo i Mondiali in Qatar.