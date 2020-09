Frosinone - Lazio, i convocati di Inzaghi: Leiva c'è, out Milinkovic e Luis Alberto

Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati per il match amichevole di oggi tra Lazio e Frosinone. Al Benito Stirpe il tecnico piacentino dovrà fare a meno di Milinkovic Savic e Luis Alberto, alle prese con piccoli problemi fisici e per questo preservati. C'è invece Lucas Leiva che sta proseguendo il suo percorso verso il pieno recupero, oggi sarà un test importante per verificare le sue condizioni. Di seguito la lista completa

Portieri: Adamonis, Reina, Strakosha:

Difensori: Acerbi, Armini, Bastos, Lazzari, Luiz Felipe, Lukaku, Patric, Radu.

Centrocampisti: A. Anderson, Akpa-Akpro, D. Anderson, Escalante, Jony, Kiyine, Leiva, Parolo;

Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, Moro.

