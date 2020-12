Frosinone, Nesta messo alle strette dal Covid-19: contro il Pordenone convocati 15 giocatori

Il Covid-19 mette alle strette il Frosinone e le scelte di Nesta per la partita di oggi contro il Pordenone. I gialloblù avevano già riscontrato dei casi di positività al virus nei giorni scorsi, ma ieri si sono aggiunte altri 9 membri del gruppo squadra lasciando in completa emergenza l'ex laziale. Per la gara di campionato, il mister romano ha potuto convocare solo 15 giocatori (4 sono i portieri, ndr), sperando che questa situazione si risolva il prima possibile.

