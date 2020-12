Pippo Inzaghi sicuro: sfidare la Lazio è più difficile del Milan

PIPPO INZAGHI SULLA LAZIO - Lo scorso 15 dicembre il confronto tra fratelli è finito in pareggio, senza fare torti a nessuno. Gli Inzaghi in Benevento-Lazio 1-1 non si sono fatti male, hanno dato tutto dalla panchina per vincere, ma alla fine hanno diviso la posta da bravi fratelli. Eppure il risultato poteva essere diverso perché le due squadre hanno sprecato molto. Nel primo tempo, per esempio, Lapadula si è divorato il gol del vantaggio da quasi dentro la porta, facendosi parare il tiro di testa da Reina. Chissà cosa gli avrà detto Pippo: "Nulla, davvero, ero solo dispiaciuto per lui. Non rimprovero mai nessuno per un tiro o un passaggio. Io mi arrabbio per gli atteggiamenti sbagliati" ha spiegato, come si legge nella rassegna di Radiosei. Dopo la Lazio, ecco un'altra gara tosta per il Benevento: il Milan che Inzaghi vivrà con tanti ricordi nella testa. Ma Filippo assicura: "Non sarà mai una partita qualunque, anche se sfidare mio fratello è stato più difficile".

