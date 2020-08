Frosinone, Nesta: "Non ci spaventa niente, possiamo farcela"

Dopo anni Alessandro Nesta potrebbe tornare in Serie A. Il suo Frosinone si gioca l'accesso nella massima serie italiana con lo Spezia e l'andata non è andata bene per l'ex capitano della Lazio (i liguri hanno vinto 0-1, ndr).

L'allenatore dei gialloblù ha parlato così in conferenza stampa presentando l'atto conclusivo della stagione: "Sul piano tattico qualcosa cambieremo, qualcosa faremo, poi vedremo. Ho parlato dopo la partita con il presidente ed anche ieri, con lui, come ho già detto, parlo spesso. Ci chiede massimo impegno, di mettercela tutta e chiaramente di portare il Frosinone in Serie A. Cuore, grinta e testa per provare a ribaltare il risultato sono componenti necessarie. Dobbiamo affrontare una partita difficile, con un risultato difficile da ribaltare ma ci siamo già riusciti altre volte e credo che possiamo farcela. Non ci spaventa niente, dipenderà da quanto saremo decisi nelle occasioni che ci capiteranno. Magari ne devi creare due o magari dieci per ribaltare il risultato. Credo che quando capiterà l’occasione giusta, bisognerà sfruttarla al massimo”.

FUTURO - "Non lo so, quando finirà tutto cosa succederà. Ho un altro anno di contratto ma vedremo”. Nesta non chiude nessuna porta al momento. Se passasse lo Spezia, lo vedremmo comunque in Serie A? Al momento nemmeno lui sa dare una risposta certa.

Zanardi, nuovo bollettino: “Miglioramenti clinici significativi”

Lazio, Mimun: "Di campioni anziani e capricciosi non abbiamo bisogno"

TORNA ALLA HOMEPAGE