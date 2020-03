Fuorionda, siparietto di Mattarella: "Neanche io vado dal barbiere" - VIDEO

La comunicazione del Quirinale ha commesso un errore nella pubblicazione del messaggio rilasciato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla nazione. Pubblicata in un primo momento la versione completa, senza il taglio dei fuorionda. Al passaggio "stiamo vivendo una pagina triste della nostra storia", Mattarella si interrompe e tossisce. Quando il portavoce fa notare che la pettinatura non è a posto, il presidente si passa una mano sui capelli e con grande umanità esclama: "Eh Giovanni, non vado dal barbiere neanche io...". Non è strano che un Presidente, nel pronunciare il suo messaggio, ripeta più volte la lettura di una o più parti. Stavolta però tutto è stato pubblicato sul canale ufficiale della Presidenza della Repubblica.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DEL FUORIONDA