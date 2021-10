FUT 22 | FIFA "sceglie" Felipe Anderson della Lazio nella TOTW2

Le sue prestazioni hanno fatto scalpore anche negli uffici dei programmatori di Fifa Ultimate Team. La modalità online più famosa del gioco dell'EA Sports, ha scelto infatti di inserire Felipe Anderson della Lazio nella TOTW2. Il calciatore biancoceleste è dunque fra i "prescelti" della seconda settimana e va ad accaparrarsi una carta IF estremamente interessante. Dal valore base di 78 il balzo è importante: 84. 6 punti complessivi distribuiti fra velocità, dribbling e tiro, con 4 star skills e 4 weak foot. Insomma imprevedibile con qualunque piede, capace di saltare l'uomo e di scagliare conclusioni pericolose: Felipe Anderson rappresenta una carta interessante e, al momento, dopo Immobile, la più forte della Lazio. Milinkovic, nonostante l'85, per la natura della nuova creatura america, è infatti dotato di "meno" adattabilità alla dinamica hypermotion. Ora non vi resta che accaparrarvelo: da un valore iniziale di 49.000 è già sceso a 19.000, come naturale che sia in una fase ancora embrionale della stagione online in cui tante carte si susseguono. Per la Lazio però la conferma, anche dal mondo videoludico, della bontà del ritorno del brasiliano.

