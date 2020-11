Gabriele Sandri, lo striscione della Curva Nord: "Non esiste un inizio, non esiste una fine" - FT

"Non esiste un inizio, non esiste una fine. Gabriele vive!". Questa è la frase che gli Ultras Lazio hanno dedicato a Gabriele Sandri nel giorno dell'anniversario della sua morte. Il gruppo di tifosi che anima la Curva Nord ha esposto nella notte lo striscione con dedica ai piedi del Museo della Civiltà Romana, all'EUR, poi lo hanno pubblicato sulla loro pagina Facebook ufficiale. Non solo oggi, ma in ogni occasione Gabbo viene ricordato dal tifo biancoceleste con cori, striscioni e bandiere.

