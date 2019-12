Garlini: "La Lazio può fare meglio della Juventus. Bisogna segnare di più!"

Domani sera l'Olimpico si trasformerà in un catino bollente per ospitare Lazio - Juventus. Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 è intervenuto l'ex biancoceleste Garlini: "Sono molto curioso di vedere la partita di domani. Sarà una gara fondamentale, La Lazio ce la metterà tutta per portare a casa più punti possibili. Penso che gli uomini di Inzaghi possano far meglio anche della Juventus stessa. La Lazio potrebbe segnare ancora di più, perchè ha giocatori che si inseriscono e che sanno cosa vogliano. Sono dalla parte del mister quando dice che questa squadra potrebbe realizzare ancora più reti. In alcune situazioni è fondamentale segnare tanto per essere più tranquilli, in altre occorre gestire il pallone per poi colpire nel momento giusto. Tornando alla Juventus, i bianconeri sono più vulnerabili dell'anno scorso. Manca sicurezza, c'è qualcosa che non li lascia tranquilli".

