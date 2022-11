Gasperini: "Atalanta - Napoli meglio del derby Roma-Lazio? Dico che..."

TUTTOmercatoWEB.com

Conferenza stampa di rito per Gian Piero Gasperini alla vigilia della gara tra Lecce e Atalanta. Tra le varie domande poste dai giornalisti anche una inerente a Atalanta - Napoli, messa a paragone con il derby tra Roma e Lazio e quello d'Italia tra Juventus e Inter: "La migliore? Sono stati altri tipi di partite, hanno risvolti diversi. È stata una gran partita per merito di entrambe le squadre, per tutto quello che è stato messo in campo, ci è dispiaciuto non fare punti", queste la risposta del tecnico della Dea.