Gasperini, il Valencia in attesa dell'apertura di un'indagine UEFA

Hanno fatto molto rumore, soprattutto in Spagna, le parole di Gasperini. Il tecnico dell'Atalanta ha confessato di aver avuto sintomi compatibili con il Covid alla vigilia della partita contro il Valencia, gara nella quale si è presentato regolarmente in panchina. Il club spagnolo ha risposto con un comunicato molto duro a cui è seguita la replica dell'Atalanta. Secondo quanto riporta Marca, il Valencia è in attesa dell'apertura di un'indagine da parte della UEFA. La società vuole la massima chiarezza sulla vicenda, visto che nel gruppo squadra ha dovuto combattere con molteplici casi di positività.

