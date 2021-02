Gasperini nel mirino dei tifosi: entrano in possesso del numero di cellulare e lo bersagliano di messaggi

Da qualche anno a questa parte le sfide tra Lazio e Atalanta non sono mai banali in campo e neanche fuori. Anche nell'ultimo doppio confronto le parole del tecnico Gasperini non sono piaciute particolarmente al tifo biancoceleste che soprattutto dopo la bella vittoria di domenica si è scatenato sui social contro l'allenatore dei bergamaschi. Ma non è finita qui, come riporta la Gazzetta dello Sport infatti alcune persone sono entrate in possesso del numero di cellulare del tecnico e hanno iniziato a tempestarlo di messaggi non proprio gentili che poi il tecnico ha prontamente bloccato. Insomma non proprio un fine settimana da ricordare per Gasp.

Lazio, Muriqi: "Ho passato un periodo duro ma ora sto bene. Gol? Spero sia il primo di tanti"

Calciomercato Lazio, la lista degli svincolati: da Diego Costa a Pato e Robinho

Torna alla home page