Gattuso e il discorso "rubato" in campo: "Chi andrà via sta piangendo"

Nel silenzio dell'Olimpico, con le sole voci dei protagonisti che rimbombavano tra i seggiolini vuoti, si è potuto sentire il discorso di Gattuso alla squadra dopo la vittoria della Coppa Italia contro la Juventus. Parole "rubate", insolito sentire dichiarazioni così intime di un allenatore ai propri giocatori. "Avete dimostrato professionalità, carattere, senso di appartenenza", ha detto il tecnico del Napoli a tutta la squadra radunata intorno a lui in campo. "Qui c'è gente in scadenza, che andrà via eppure sta piangendo. Siete forti. Adesso non abbiamo piu tensioni pressioni, non ne abbiamo, e giochiamo tutti. Voglio vedere il veleno".