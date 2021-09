Genoa, Caicedo salta la trasferta di Cagliari: il motivo

Tegola per il Genoa che dovrà rinunciare al neo acquisto Felipe Caicedo, l'attaccante prelevato dalla Lazio, per la trasferta di Cagliari: "In settimana ha accusato un leggero affaticamento al flessore" spiega la società rossoblu sul sito. Mancherà anche il regista Milan Badelj, fermato da un problema alla schiena. Nella lista ci sono i nuovi acquisti Vasquez, Maksimovic, Fares e Tourè.