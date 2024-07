Genoa, De Gea si è proposto: ma la dirigenza non è convinta...

TUTTOmercatoWEB.com

David De Gea si è offerto al Genoa. Dopo 12 anni a difesa della porta del Manchester United, l'esperto portiere spagnolo è a caccia di una nuova avventura. Il Grifone ha valutato l'opportunità ma non sembra convinto. Nonostante la grande caratura dell'estremo difensore spagnolo, lo stato di fermo del giocatore (quasi 14 mesi) e la carta d'identità incidono parecchio. Come riporta Sky Sports UK, la trattativa del Genoa per David De Gea per ora è saltata: le aspettative esagerate dello spagnolo in termini di stipendio hanno portato il club ligure ad abbandonare la pista.