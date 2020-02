Genoa, Falque: “Per la Lazio non sarà facile batterci, al Ferraris è dura per chiunque"

Dopo il big match contro l'Inter della scorsa domenica, la Lazio dovrà vedersela tra qualche giorno con il Genoa al 'Ferraris'. Se la 'banda Inzaghi' è sempre più in alto in classifica, addirittura ad un solo punto dalla vetta, i 'Grifoni' sono terzultimi, seguiti solamente da Brescia e Spal. Iago Falque, centrocampista della formazione guidata da Davide Nicola, ha rilasciato una lunga intervista nel corso della quale si è espresso anche sulla prossima sfida in campionato, quella contro i biancocelesti: "Vedo come ci alleniamo, la mentalità che ci ha dato il mister. Ora sto bene, ma ne usciremo tutti insieme. E per la Lazio non sarà facile batterci, al Ferraris è dura per tutti".

La Lazio di Inzaghi viaggia con tre mesi d’anticipo: il record di punti è possibile

Lazio, compleanno di Immobile: Cataldi imita mister Inzaghi - VD

TORNA ALLA HOMEPAGE