Genoa, l'ex Lazio Behrami verso il rinnovo di un anno

L'ex centrocampista della Lazio Valon Behrami ha conquistato il Genoa in pochi mesi e adesso, come riporta Tuttomercatoweb.com, è pronto a prolungare il suo accordo con il club rossoblù. Gran feeling con ambiente, compagni e tecnico che sembra aver spinto Preziosi a proporre a Behrami un rinnovo di contratto di un anno per la prossima stagione, in cui dunque lo svizzero continuerà a calcare i campi della Serie A.