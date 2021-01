Genoa - Lazio, Acerbi stavolta non vuole fermarsi al riscaldamento. E Vavro...

La Lazio riparte da Genova, dove dovrebbe riabbracciare Acerbi e Leiva. I due si allenano in gruppo dalla ripresa post Natale e Inzaghi potrebbe farli partire dal 1' a Marassi. In particolare Acerbi vuole esserci a tutti i costi, per riscattarsi dopo lo stop del febbraio scorso. Nell'ultimo precedente al Ferraris il Leone alzò bandiera bianca nel riscaldamento (come contro il Napoli) e saltò il match contro i rossoblù, sostituito da Vavro. Ironia della sorte lo slovacco (che ha in quella l'unica presenza con la Lazio dal 1') proprio in questi giorni sta completando il trasferimento dalla Lazio al Genoa. A questo punto ad Acerbi non resta che andare oltre il riscaldamento...