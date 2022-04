Genoa - Lazio, i biancocelesti primi in una speciale classifica: il dato

TUTTOmercatoWEB.com

È in corso il match tra Genoa e Lazio al Ferraris, valido per la trentaduesima giornata di Serie A. La squadra di Sarri è momentaneamente in vantaggio grazie alle reti di Marusic e Immobile e, in attesa di capire come reagiranno i ragazzi di Blessin, va ricordato che i grifoni sotto la guida del tecnico tedesco non avevano mai preso due gol. Sono i biancocelesti la prima squadra a interrompere il trend.

