Genoa - Lazio, la partita degli ex: tutte le statistiche tra gioie e dolori a Marassi

La prima partita del nuovo anno per la Lazio sarà a Marassi contro il Genoa. Bilancio negativo in terra ligure per i biancocelesti che però nelle ultime 10 gare tra casa e trasferta hanno perso solo due volte. Tanti gli ex dell'incontro, tra questi Ciro Immobile che ha nei rossoblù la sua seconda vittima preferita dopo la Sampdoria. Di seguito tutte le statistiche del match.

- Sarà l’incrocio numero 101 in Serie A tra Genoa e Lazio. Il bilancio complessivo è alla pari con 37 vittorie a testa e 26 pareggi. 152 le reti segnate dai biancocelesti contro le 140 dei liguri.

- Il bilancio in casa del Genoa è negativo per la Lazio: sono 34 le sconfitte subite dai biancocelesti, 14 i pareggi e 13 le vittorie. Anche il computo dei gol vede i liguri avanti con 118 a 72.

- Dopo una serie di otto successi consecutivi contro la Lazio in Serie A tra il 2011 e il 2015, il Genoa ha vinto solo due volte nelle ultime 10 sfide contro i biancocelesti (2N, 6P).

- I biancocelesti non battono due volte consecutive il Genoa a Marassi da 10 anni. Ci proveranno quest’anno dopo la vittoria per 2-3 della passata stagione.

- Il Genoa ha perso due delle ultime tre partite casalinghe di campionato contro la Lazio (1V), nonostante due gol segnati in ognuna di queste: in precedenza i rossoblù erano rimasti imbattuti per sette gare interne di fila (4V, 3N).

- Il Genoa ha vinto l’ultima partita di campionato, dopo una serie di quattro pareggi e otto sconfitte: i liguri non hanno ancora fatto punti per due partite di fila in questo campionato.

- Il Genoa non è riuscito a vincere nelle ultime sei partite casalinghe di Serie A (1N, 5P), con almeno due gol subiti in ogni gara: i liguri non rimangono almeno sette gare interne senza successi dal 2017, quando arrivarono a quota otto.

- La Lazio ha subito 23 gol nelle prime 14 partite di questo campionato e non faceva così male a questo punto della stagione dal 1983/84 (26). Con Inzaghi non ha mai terminato una stagione con una media gol subiti peggiore di questa (1.64).

- La Lazio ha perso l’ultima trasferta di campionato e non arriva a due sconfitte esterne di fila nella competizione da settembre 2019.

- Nessuna squadra ha subito più gol della Lazio su sviluppo di corner in questa Serie A (5) mentre solo il Crotone (17) ha incassato più reti nei primi tempi dei biancocelesti (15).

- L’attaccante del Genoa Mattia Destro ha segnato tre gol nelle ultime tre partite di campionato, tante reti quante quelle realizzate nelle precedenti 25 presenze.

- Ciro Immobile, che ha giocato 33 partite condite da cinque gol con il Genoa in Serie A, ha realizzato nove reti contro i rossoblù, solamente contro la Sampdoria (12) ha fatto meglio. Il Luigi Ferraris è lo stadio in cui ha segnato più reti esterne in Serie A (9).

- Stefan Radu (318) potrebbe raggiungere Aldo Puccinelli (319 partite con i biancocelesti nel massimo campionato) come giocatore con più presenze nella storia della Lazio in Serie A.

- Il Genoa è la seconda vittima preferita di Milinkovic-Savic insieme a Sampdoria e Chievo, alle spalle dell’Atalanta trafitta 5 volte. Ai rossoblù ha segnato 3 gol, 2 in campionato e 1 in Coppa Italia.

- Il bomber del confronto è Silvio Piola con 8 reti, seguito da Immobile a 7 e Signori, Pisa e Dal Monte con 6.

- A Marassi Felipe Caicedo ha segnato il primo gol e la prima doppietta con la maglia della Lazio, anche se in entrambi i casi contro la Sampdoria.

- Sono diversi gli ex della partita, a partire dal tecnico del Genoa Ballardini. Marchetti, Pandev, Behrami e Badelj i rossoblù con un trascorso nella Lazio, mentre Immobile e Cataldi hanno vestito la maglia dei liguri.