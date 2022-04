Genoa - Lazio, Marusic firma il gol del vantaggio: è il suo primo squillo in stagione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il risultato al Ferraris tra Genoa e Lazio s'è sbloccato alla mezz'ora, quando Adam Marusic ha siglato il gol che ha portato la squadra ospite in vantaggio. Si tratta del primo gol stagionale per il montenegrino che, nell'annata 2021/22, non aveva ancora messo la propria firma neanche su una rete. È infatti dal 21 marzo 2021, e in particolare alla sfida contro l'Udinese, che Marusic non andava in gol. Dopo più di un anno, una nuova prodezza, con la quale l'ex Oostende raggiunge nove centri in Serie A.

