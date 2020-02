La Lazio chiude il primo tempo in vantaggio grazie a un gol di Marusic. Ai microfoni di DAZN, durante l'intervallo, è intervenuto Radu: "Appena l'arbitro fischia vogliamo andare in vantaggio, a volte la partita diventa più facile se segni all'inizio. Oggi è una gara complicata, si vede. Per portare a casa i tre punti dobbiamo combattere fino alla fine".