Genoa - Lazio, trend positivo contro i rossoblù: i precedenti

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sarà una gara durissima quella che attende la Lazio di mister Sarri nel prossimo turno di campionato. I biancocelesti saranno infatti impegnati nel lunch match di domenica contro il Genoa. La squadra di Blessin ha perso la sua prima gara proprio nell'ultimo turno per mano del Verona ma l'obiettivo è quello di risalire subito la china.

I PRECEDENTI - Nella gara d'andata a imporsi è stata proprio la compagine di Sarri con le reti di Pedro, Acerbi e Zaccagni e sono nel finale il segno di Melegoni. Un'altra vittoria e un pareggio invece negli scontri della scorsa stagione: all'Olimpico i biancocelesti si imposero per 4-3 in una gara apertissima fino alla fine, al Ferraris invece non si andò oltre l'1-1 firmato da Immobile e Destro. Solo una vittoria per i grifoni nelle ultime due stagioni, quella del 17 febbraio 2019 quando Sanabria e Criscito annullarono il gol di Badelj per la Lazio.