Genoa - Lazio, vittoria di grinta e sostanza: i numeri del match

Un'altra vittoria, un altro tassello per il fantastico percorso della Lazio. Il Genoa è crollato in seguito a una gara pirotecnica. I numeri parlano di una partita sostanzialmente equilibrata ma i biancocelesti hanno avuto infine la meglio. Sono 10 le occasioni create dagli uomini di Inzaghi, 6 quelle dell'avversario. Il rossoblù hanno effettuato 13 tiri contro i 12 della Lazio. Più possesso palla per la compagine di Nicola, che ha totalizzato un 54.4%. La gara dei chilometri la vincono però i ragazzi di Inzaghi: 113.354 per Immobile e compagni, 111.912 per il grifone.

I SINGOLI - Luis Alberto di nuovo fondamentale nel centrocampo della Lazio. Lui è top player per passaggi (47/51), per tocchi palla (73), occasioni create (5), passaggi offensivi (20/24), duelli totali vinti (9), dribbling (4), palle recuperate (7). Insomma, è un po' ovunque. Solito lavoro di quantità e qualità per Milinkovic, che è il giocatore con più chilometri percorsi (11.776), anticipi riusciti (3), duelli aerei vinti (5). Solito scatto pauroso di Marusic, che raggiunge una velocità di 34.36 km/h.

Si ringrazia Lazio Page per le statistiche

