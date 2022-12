Genoa, Marchetti contro Blessin: "Ci hai fatti retrocedere con le tue idee ridicole"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Due giorni fa l'esonero di mister Alexander Blessin dal Genoa, in crisi di risultati nella stagione di Serie B. L'ex portiere della Lazio Federico Marchetti, al Genoa fino alla fine della scorsa stagione, si è scagliato duramente contro il suo vecchio tecnico commentando il suo ultimo post su Instagram: "Sei il tecnico più povero, falso e presuntuoso che ho avuto nella mia lunga carriera. Hai preso in giro tutti i genoani dalla prima giornata, con le tue ridicole idee calcistiche hai fatto retrocedere una squadra che si sarebbe potuta salvare. Ora che finalmente sei a casa, fatti un bagno di umiltà e vedi Davide Nicola e prova a imparare da lui come si gestisce un gruppo per ottenere risultati sul campo, non i cori dei tifosi come hai fatto tu!!! In bocca al lupo, Forza Genoa".