Genoa, Nicola: "Con la Lazio la prova più ardua. Sarà uno stress-test"

Cominciato il countdown che terminerà domenica alle ore 12.30, quando a Marassi Genoa e Lazio si affronteranno in campionato. Da una parte le speranze salvezza, dall'altra le ambizioni scudetto. Le due squadre vivono momenti totalmente opposti. Intervenuto a La Gazzetta dello Sport, il tecnico dei rossoblu Davide Nicola ha presentato così la sfida: "Quello con la Lazio è uno stress-test: ossia la prova più ardua possibile per valutare dove possiamo arrivare e di quanto dobbiamo ancora crescere. Non è un problema ma un’opportunità. Gli avversari? Cerco di limitare i loro punti di forza e di capire come possiamo colpire. Prepariamo i giocatori ad affrontare le costanti di gioco, le situazioni che si ripetono più spesso".

