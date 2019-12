Genoa, rebus allenatore per Preziosi: tutte le ipotesi in ballo

Un Natale di riflessione per il Genoa, che non ha ancora sciolto il nodo dell'allenatore. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com Ballardini sarebbe ancora orientato a dire no al ritorno, nonostante il pressing di Preziosi. Anche i contatti con Andreazzoli non hanno prodotto nulla, in quanto l'ex tecnico ha informato il numero uno rossoblù di non avere più a disposizione lo staff, accasatosi all'Empoli. Accantonata questa ipotesi, resta in piedi Nicola che però non gode del totale placet di Preziosi. Con Diego Lopez defilato, non è impossibile una permanenza di Thiago Motta, con una rivoluzione interna.

