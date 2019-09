Genoa, Romero: "Contro la Lazio proveremo a vincere"

Archiviata con una sconfitta la partita contro l'Inter, ora la Lazio dovrà pensare al Genoa. In zona mista, dopo il pareggio maturato con il Bologna, ha parlato del prossimo match anche il difensore del grifone Romero: "Prossima contro la Lazio? Non pensiamo a fare calcoli, proveremo a vincerla. La cosa positiva di oggi è che non abbiamo subìto gol".

