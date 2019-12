Genoa, sorpresa a Pegli: aggregato l'ex Lazio Behrami

Il Genoa ha salutato la prima seduta del nuovo tecnico Davide Nicola. Per dimostrare la vicinanza della società, presente a Pegli anche il ds Marroccu. Questa non è l'unica sorpresa della giornata, perché a margine della seduta in palestra ha lavorato anche Valon Behrami. L'ex centrocampista della Lazio, ed ex anche del Genoa, era rimasto svincolato dal Sion lo scorso ottobre e, a questo punto, verrà aggregato alla rosa rossoblù fino a giugno. A breve è atteso il comunicato ufficiale.