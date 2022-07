Genoa, Zangrillo: "Ko in amichevoli? Niente paura, ora sotto con la Lazio"

Il medico e presidente del club rossoblù risponde alle critiche dopo le sconfitte con Lucerna e Maiorca e avvisa la Lazio...

TUTTOmercatoWEB.com

Alberto Zangrillo, presidente del Genoa, deve fare i conti con le polemiche. I ko contro Lucerna e Maiorca non sono andati giù ad ambiente e tifosi che rumoreggiano. Il patron, però, non sembra preoccupato ed è certo che il suo club si rifarà a cominciare dall'amichevole con la Lazio del prossimo 27 luglio. Ecco le sue parole: «Non sono preoccupato per le sconfitte né per la mancanza di gol realizzati, abbiamo affrontato due test importanti in fase di preparazione. Vincere 16-0 contro i dilettanti non ha senso, ora sotto con la Lazio».