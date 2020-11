Genoa, Zapata positivo al Covid: il comunicato della società

Nuovo positivo in casa Genoa, il club certamente più colpito dal coronavirus in questa stagione. A renderlo noto è stata la società stessa tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale: "Il Genoa Cfc comunica che in seguito agli esami strumentali effettuati in data 6/11/2020 il difensore Cristian Zapata è risultato positivo al Covid 19. La Società ha attuato tutte le misure necessarie e informato le Autorità competenti".

