Germania - Italia, Luiz Felipe: "Maglia azzurra, che orgoglio. Avrei preferito..." - FOTO

In occasione di Germania - Italia ha fatto il proprio esordio in maglia azzurra Luiz Felipe, reduce dalla conclusione della sua esperienza alla Lazio. Il difensore è entrato in campo al 44' al posto di Politano, collezionando i suoi primi minuti in Nazionale. All'indomani della brutta sconfitta, il calciatore ha condiviso su Instagram uno scatto del match, per per poi aggiungere: "Avrei preferito esordire con un risultato diverso, ma comunque rimane il grande orgoglio di aver indossato per la prima volta la maglia azzurra. Grazie azzurri". Ecco il post in questione:

