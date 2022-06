Germania - Italia, Malagò: "Il risultato parla da solo ma vietato deprimersi"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

Una bruttissima sconfitta quella subita ieri dall'Italia di Roberto Mancini. 5-2 dalla Germania che riporta con i piedi per terra gli azzurri dopo le buone prestazioni con i tedeschi all'andata e contro Inghilterra e Ungheria. Anche il presidente del Coni Giovanni Malagò ha commentato il ko della Nazionale: "Il risultato parla da solo. Non ho nemmeno letto i giornali stamattina. Credo che uno è tornato in terra perché oggettivamente quando tu sperimenti, metti in campo tanti giovani ed esordienti, soprattutto contro una squadra come la Germania, non dovrebbe succedere ma può succedere quello che è accaduto.

E’ chiaro che il percorso passa da momenti nei quali ci sentiamo ritornati in auge a quelli dolorosi come ieri sera. Questo è un dato di fatto ma non ci si deve entusiasmare o eccitare troppo se facciamo un buon risultato con questi ragazzi e non ci si deve deprimere se le cose sono andate così, chiaro che la sconfitta è comunque pesante".