Germania - Italia, Volpi: "Mancini ha esagerato. Bisogna..."

Jacopo Volpi, volto storico della Rai, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com della sconfitta clamorosa i ieri dell'Italia contro la Germania. Questo il suo intervento: "Mi è dispiaciuto molto per il ko. Abbiamo dato giustamente molti meriti a Mancini per il lavoro che ha fatto. Ieri però ha esagerato un po': troppi esordienti, troppi giovani, troppi esperimenti tutti insieme fanno male agli stessi giovani. Ripeto, Mancini va ringraziato per quel che ha fatto ma ora bisogna capire che in Italia ci sono buoni calciatori e non i fuoriclasse. Bisogna ripartire quasi da zero".