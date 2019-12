Gigi Proietti: "La Lazio è molto forte, va riconosciuto"

La vittoria della Lazio contro la Juventus ha preso il primo piano in tutte le trasmissioni sportive. Anche un tifoso romanista come Gigi Proietti a Tuttomercatoweb.com ha ammesso la forza della squadra di Inzaghi: "La Roma deve arrivare tra le prime quattro. Peraltro ora si sta giocando tutto in tre-quattro punti. C'è la novità Cagliari e la Lazio è molto forte. Da romanista non lo dico con piacere ma va riconosciuto".

