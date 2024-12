Gila: "La mia Lazio in Champions? Possiamo arrivarci. E con Baroni..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Spazio anche agli obiettivi della Lazio tra i temi trattati da Mario Gila nell'intervista a Relevo. Il difensore non si è nascosto, parlando della Champions e della gestione Baroni, in cui ogni calciatore che viene chiamato in causa gioca per dare il 100%. Ecco il pensiero dello spagnolo: "Il nostro obiettivo è andare avanti partita per partita, ma in futuro abbiamo le possibilità e il livello per arrivare in Champions League. Lo abbiamo fatto un paio di anni fa e vogliamo farlo di nuovo. È vero che negli ultimi anni c’è stata molta concorrenza, come Bologna o Napoli. Il livello della Serie A è cresciuto tantissimo ed è bello perché ci sono tante squadre che lottano per l’Europa. Stiamo riuscendo ad avere continuità in tutte le competizioni, anche in Coppa abbiamo battuto il Napoli. Siamo 20 giocatori, tra una gara e l'altra facciamo riposare qualcuno e tutti si presentano al 100% e dimostrano il loro livello. Non dobbiamo essere troppo sicuri di noi stessi perché dobbiamo essere tranquilli, ma ci godiamo le cose positive".

