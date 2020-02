Giordano: "La Lazio ha il dovere di provare a vincere lo Scudetto"

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l'ex attaccante della Lazio Bruno Giordano, ha commentato la partita di ieri contro la SPAL: "Contro la Lazio non puoi permetterti di lasciare i difensori uno contro uno con gli attaccanti. I meriti sono tutti della Lazio, ma anche la SPAL ci ha messo del suo . I biancocelesti adesso hanno il dovere di provare a vincere lo Scudetto. Non vedo perché le altre possano concorrere e noi no. Vedendo la Juve e l'Inter, entrambe non valgono la Lazio in questo momento".

CHAMPIONS: "Ormai credo che sia un discorso chiuso. La Lazio deve provarci fino alla fine, poi male che va arriva terza. Non bisogna più guardarsi dietro, ora dobbiamo solo guardare avanti. Lazio - Verona sarà l'occasione per superare l'Inter".

