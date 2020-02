FORMELLO - Lazio, Patric in gruppo. Luiz Felipe ancora a riposo

FORMELLO - Via il primo allenamento settimanale, quello di scarico. È già il penultimo prima di Lazio-Verona: ripresa e rifinitura, Simone Inzaghi ha un paio di sedute per preparare il recupero di campionato di mercoledì sera. Gruppo unico durante il riscaldamento, poi rosa divisa in due con da una parte i calciatori impiegati part-time e dall'altra i titolari anti-Spal. Tra questi, l'unico assente è capitan Lulic, rimasto a lavorare in palestra. La notizia positiva riguarda il ritorno in campo di Patric, out dalla sfida di ieri per un attacco influenzale. Lo spagnolo si è rimesso a disposizione. Ancora attesa, invece, per Luiz Felipe: il brasiliano si è fermato per un affaticamento al polpaccio, domani si capirà se ce la farà a entrare almeno nella lista dei convocati per il Verona o se verrà risparmiato per la trasferta di Parma.

VALUTAZIONI. Ai box ci sono Cataldi e Correa, entrambi in Paideia stamattina per dei nuovi accertamenti strumentali: il regista sta ultimando il protocollo dopo la lesione al polpaccio destro (finora sgambate differenziate), lo stesso a cui ha riportato problemi il Tucu nel derby. Lumicino di speranze per il match al Tardini, ma il doppio obiettivo è quello di farli rientrare in vista dello scontro diretto con l'Inter del 16 febbraio. Non si possono correre rischi e bisognerà valutare la reazione dei muscoli sotto sforzo. In mattinata è rimasto a riposo anche Lukaku, sempre alle prese con un'infiammazione al ginocchio. Continua ad allenarsi a singhiozzo nonostante la panchina di ieri.

