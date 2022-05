Giordano: "Per l'Europa vedo la Lazio dentro senza problemi". E sulla Primavera..

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Bruno Giordano ha parlato, tra gli altri temi, della sfida contro la Sampdoria e della qualificazione in Europa per la prossima stagione. Ecco le sue parole: "La Lazio con la Sampdoria ha sofferto un pochino nella prima mezzora, poi è stato tutto facile. Troppa differenza tecnica, nella seconda parte ha giocato bene. Tutte le squadre che difendono sui calci piazzati a zona prendono i gol come quello di Patric. Non se ne esce. Per l'Europa ormai vedo la Lazio dentro senza problemi. Tra Roma e Fiorentina mi auguro un pareggio".

L'ex attaccante biancoceleste ha poi espresso il suo parere sulla delusione della Primavera, che ha mancato la promozione in Primavera 1: "Non so che dire, stona questo fatto che in una città come Roma si vada così male. Anche con costi elevati, ho letto anche della presenza di Raul Moro che è stato pagato 6 milioni. Non è più un caso, i risultati sono questi negli ultimi anni, c'è qualcosa che non va nella gestione di tutto il settore giovanile. Penso al lavoro di Tare, ma anche a quello di Bianchessi e mi chiedo quali giocatori sono arrivati in Primavera negli ultimi anni dalle altre categorie".

TORNA ALLA HOMEPAGE