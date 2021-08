Giorgia Rossi si racconta: "Europa League? Proviamo a riportarla in Italia. Lazio e Napoli..."

"Io sono un po' allergica alla monotonia, ho sempre bisogno di mettermi in gioco, di vedere le cose da una prospettiva diversa". A parlare così è Giorgia Rossi, giornalista sportiva e ora volto di Dazn. Nel giorno della ripartenza della Serie A, intervistata da Sportweek, la conduttrice si è raccontata a cuore aperto: "Se sono ambiziosa? Sì e non credo ci sia nulla di male. L'importante è che l'ambizione non diventi la mia rovina".

La presentatrice ha poi parlato della Serie A, senza dimenticare un augurio in vista dell'Europa League...

