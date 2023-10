Giovanni Martusciello guida la Lazio a Reggio: è il talismano di Sarri

Fonte: Andrea Papaccio Napoletano - lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Nella prossima partita contro il Sassuolo, Maurizio Sarri sarà costretto a guardare il match dalla tribuna a causa della sua squalifica dopo l'espulsione contro l'Atalanta. Il suo posto in panchina sarà preso dal suo vice, Giovanni Martusciello, che agirà come intermediario tra l'allenatore e i giocatori. Come riporta il Corriere dello Sport, nonostante le spiegazioni fornite da Sarri in merito all'espulsione, la sanzione è stata un turno di stop e una multa di 10.000 euro. Tuttavia, Martusciello ha dimostrato di essere un portafortuna per la Lazio in queste situazioni, con due pareggi e due vittorie in precedenti partite in cui ha dovuto sostituire Sarri.

Martusciello è diventato una sorta di amuleto per la Lazio in queste circostanze, mantenendo una media di risultati positivi. Sotto la sua guida, la squadra ha ottenuto due pareggi e due vittorie in situazioni simili. In assenza del Comandante, il Colonnello Martusciello è pronto a prendere su di sé tutte le responsabilità e a mantenere la squadra concentrata sull'obiettivo di vincere a Reggio Emilia.