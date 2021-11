Giudice Sportivo, confermata la sanzione per Sarri: squalificato un membro dello staff

Sul sito ufficiale della Lega è stato pubblicato il comunicato relativo alle decisioni del Giudice Sportivo in merito alla tredicesima giornata, quella che ha visto, tra le altre, la sfida tra Lazio e Juventus. Confermate, in casa biancoceleste, le sanzioni nei confronti di Luis Alberto (terza) per "proteste nei confronti degli ufficiali di gara", di Reina e di Hysaj, rispettivamente alla terza e alla seconda sanzione, entrambi per "comportamento scorretto nei confronti di un avversario". Confermata anche l'ammonizione ricevuta da Maurizio Sarri. Infine, è stato squalificato per un turno Massimo Nenci, preparatore dei portieri della Lazio "per avere, al termine della gara, nel recinto di giuoco, rivolgo al direttore di gara una critica irrispettosa".

Napoli, operazione riuscita per Osimhen: tempi di recupero lunghissimi

Calciomercato Lazio, per la difesa si monitora Senesi: ma piace ad altre due big

TORNA ALLA HOMEPAGE