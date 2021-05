Giudice Sportivo, confermato il turno di stop per Acerbi: il comunicato

Sul sito della Lega di Serie A è stato pubblicato il comunicato relativo alle decisioni del Giudice Sportivo per le gare che si sono giocate ieri, 15 maggio. Per quanto riguarda la Lazio, è stata confermato il turno di squalifica per Francesco Acerbi "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario". Il difensore, che ha rimediato la doppia ammonizione per due falli su Dzeko, salterà così la partita di martedì contro il Torino.

