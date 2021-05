Insigne e Zielinski stendono la Fiorentina: Napoli di nuovo quarto

Partita vera e sofferta quella tra Fiorentina e Napoli quella andata in scena al Franchi alle 12:30. Agli azzurri serviva una vittoria per superare nuovamente la Juventus vittoriosa contro l'Inter nella giornata di ieri. Primo tempo equilibrato dove la miglior occasione per la squadra di Gattuso con la traversa colpita da Insigne ma la viola comunque non molla e si rende pericolosa. Cambia tutto nella ripresa soprattutto dopo il calcio di rigore assegnato da Abisso per il fallo in area di Mikenkovic su Rrahmani. Dal dischetto va Lorenzo Insigne che prima si fa ipnotizzare Terraciano ma poi sulla ribattuta mette in rete. A sigillare il risultato dopo pochi minuti il gol di Zielinski. Azzurri che si riprendono il quarto posto a 76 punti.

