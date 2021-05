Lazio, il rinnovo di Inzaghi rimandato: c'è la Juve dietro?

Per il rinnovo di Inzaghi ci rimandano ogni volta a fine stagione, a sentire le parole del diretto interessato e di Tare. Finito il campionato società e allenatore si parleranno, capiranno se continuare ancora insieme oppure no. Da tempo quello che filtra è che un accordo di massima ci sia, che c'è ottimismo, ma finché la firma non arriva non c'è niente di sicuro. E secondo quanto riporta la rassegna di Radiosei, Simone starebbe prendendo tempo per capire gli sviluppi sulla panchina della Juve (e del Napoli). Pirlo è più fuori che dentro, anche con quarto posto e Coppa Italia rischia di non essere confermato. Sono tanti i nomi che si fanno, da Zidane ad Allegri, Raul e Mihajlovic, fino a Spalletti e Inzaghi appunto. Il valzer degli allenatori, dentro ci è finito pure quello biancoceleste. Tra due partite si capirà tutto meglio.

