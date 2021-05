Fiorentina, Joe Barone duro contro la Gazzetta dello Sport: "Ci hanno umiliato"

E' una furia Joe Barone, general manager della Fiorentina, che poco prima dell'inizio della gara contro il Napoli è intervenuto ai microfoni di Dazn attaccando La Gazzetta dello Sport: “La Gazzetta dello Sport, con il vice direttore Andrea Di Caro, ha umiliato, mortificato e disonorato gli italo americani sul classico stereotipo che noi abbiamo combattuto per tutta la nostra vita. Siamo super fieri di essere italiani, dal 1800 abbiamo portato la nostra cultura e il made in Italy in America. Gli stereotipi della Gazzetta su Rocco Commisso, persona con un passato creato da zero e dal sud, sono inaccettabili. Lui è fiero di essere calabrese, io fiero di essere siciliano. Gli italo americani guardano il calcio, quello che Commisso ha fatto con il pacchetto di diritti tv negli States è importante. Umiliare noi che torniamo qui non va bene, non è accettabile quanto fatto dalla Gazzetta. Noi partiti dal sud vogliamo essere rispettati”.

