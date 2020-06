Giudice Sportivo, Inzaghi salta il Torino: confermate le sanzioni di cinque biancocelesti

Sul sito ufficiale della Lega Serie A, all'indomani della sfida tra Lazio e Fiorentina, è stato pubblicato il comunicato relativo alle decisioni del Giudice Sportivo. Confermate le sanzioni di Milinkovic (ottava), Parolo (sesta), Jony (terza), Bastos (terza) e Radu (settima). Tutti sono stati puniti per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. Non si aggiunge nessuno, dunque, alla lista dei diffidati, composta da Acerbi, Cataldi, Immobile, Caicedo e Lazzari. Confermata anche l'espulsione di Simone Inzaghi, che non potrà sedere in panchina nel prossimo match di campionato contro il Torino. L'arbitro Fabbri ha estratto il cartellino rosso nei suoi confronti "per avere, al 50° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, contestato con veemenza l'operato arbitrale". Per quanto riguarda i viola, infine, Dusan Vlahovic, autore di un brutto fallo nei confronti di Patric, è stato squalificato per due giornate per "condotta gravemente antisportiva, per avere al 49° del secondo tempo colpito un avversario con una gomitata al volto".

