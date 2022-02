Giudice Sportivo: Leiva e Pedro entrano in diffida, sanzionati anche Lazzari e Patric

Sul sito della Lega di Serie A è stato pubblicato il comunicato relativo alle decisione del Giudice Sportivo per le sfide giocate nell'ultimo weekend calcistico. A proposito della Lazio, Leiva e Pedro sono stati ammoniti. Per entrambi si tratta della quarta sanzione, dunque entrano in diffida. Ammenda di duemila euro per lo spagnolo "per aver simulato di esser stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria". Confermate anche le sanzioni (terza in questo caso) per Patric e Lazzari.

