Serie A, sanzioni per Zaniolo e Lautaro Martinez: le indiscrezioni

Una giornata di squalifica per Nicolò Zaniolo, espulso in chiusura della partita della Roma contro il Genoa, e un'ammenda per l'interista Lautaro Martinez e per il milanista Theo Hernandez, protagonisti di un diverbio in chiusura del derby a San Siro. È questo, apprende l'ANSA in ambienti calcistici, il responso del giudice sportivo sulle partite della 24/esima giornata di Serie A. Le decisioni del giudice saranno ufficializzate a breve.

